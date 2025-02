5 prodotti indispensabili per un’impresa di pulizie

Offrire un servizio di pulizia professionale di alto livello non significa solo avere personale qualificato e metodologie efficaci, ma anche disporre dei prodotti giusti. Scegliere quelli migliori infatti può fare la differenza tra un servizio eccellente e uno meno efficiente.

In questo articolo parleremo di 5 prodotti indispensabili che ogni impresa di pulizie dovrebbe avere, tutti reperibili da fornitori professionali, come Ingrosso Pulizie.

Detersivi per pavimenti di tutte le tipologie

I pavimenti sono la superficie più esposta allo sporco e ai batteri. Non tutti i tipi di sporco, però, sono uguali; perciò, è necessario avere una rosa di detersivi per pavimenti vasta e adatta a ogni circostanza. Tra i diversi tipi di detergenti troviamo:

detersivi ecologici , dall’ottima capacità pulente che non impatta negativamente su ambiente e salute;

, dall’ottima capacità pulente che non impatta negativamente su ambiente e salute; detersivi profumatissimi , adatti per hotel e uffici dove il profumo può trasmettere immediatamente una sensazione di benessere e pulizia;

, adatti per hotel e uffici dove il profumo può trasmettere immediatamente una sensazione di benessere e pulizia; detersivi sanificanti , indispensabili per ospedali e ambienti sanitari dove è necessario eliminare germi e batteri;

, indispensabili per ospedali e ambienti sanitari dove è necessario eliminare germi e batteri; detersivi per la pulizia di fondo, perfetti per eliminare incrostazioni e sporco ostinato oppure per igienizzare piani di lavoro e moquette.

Sgrassatori professionali per lo sporco ostinato

Subito dopo i detergenti per pavimenti, anche gli sgrassatori professionali sono indispensabili per la pulizia di superfici e ambienti. Questi prodotti servono a rimuovere grasso, oli e sporco difficile da cucine, officine e industrie, per cui sono utili soprattutto per la pulizia di ristoranti o mense scolastiche e di tutti quei locali dove è necessaria una pulizia approfondita.

Da avere assolutamente ci sono sgrassatori a base solvente, ottimali per rimuovere macchie di grasso e residui industriali, oppure quelli ecologici meno aggressivi ma comunque efficaci.

Detergenti multiuso rapidi e versatili

Spesso sottovalutati, ma importanti sono anche i prodotti multiuso, utili per una pulizia rapida ed efficace su più superfici.

In questa categoria troviamo detergenti per vetri e superfici lavabili, che eliminano gli aloni, polvere e sporco senza lasciare residui. I prodotti antistatici, poi, possono anche ridurre l’accumulo di polvere sulle superfici.

Anche i detergenti antibatterici sono indispensabili, soprattutto per pulire superfici a contatto con le mani, come maniglie, interruttori e scrivanie. In questo caso, ci sono anche prodotti senza risciacquo per una pulizia ancora più fast.

Panni e mop in microfibra

Un buon prodotto è inutile senza gli strumenti giusti per applicarlo. La microfibra è in questo caso fondamentale perché trattiene lo sporco meglio dei panni tradizionali.

I panni multiuso sono perfetti per spolverare, pulire vetri e disinfettare superfici, così come i mop in microfibra che garantiscono una pulizia profonda senza lasciare aloni e riducono la necessità di grandi quantità di detergenti.

Aspiratori professionali potenti e precisi

Oltre ai prodotti di base di cui abbiamo parlato ci sono poi anche i macchinari per la pulizia che ogni azienda dovrebbe avere. Uno di questi è un aspiratore professionale, indispensabile per rimuovere polvere, briciole e residui da tappeti, moquette e pavimenti di ogni tipo.

Fondamentali sono poi anche:

gli aspirapolvere con filtro HEPA ;

; gli aspiraliquidi, ideali per interventi su grandi superfici e per pulizie di emergenza in cantieri e magazzini.

Investire in prodotti di qualità migliorerà i risultati e ottimizzerà anche i tempi di lavoro e la soddisfazione del cliente. Se ci si vuole distinguere nel settore, quindi, è bene assicurarsi di avere questi 5 must-have nella propria impresa di pulizie.