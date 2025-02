La primaria di Crevacuore visita il museo e la biblioteca di Varallo FOTO

I bimbi della classe III della Scuola Primaria di Crevacuore, accompagnati dai loro insegnanti: Licia Dellanegra e Marco Maron Pot, sono stato ospiti per un pomeriggio in Biblioteca, dopo la mattinata trascorsa al Museo Calderini, per imparare a riconoscere i fossili, riproducendo con dei calchi con il gesso le Ammoniti, molluschi cefalopodi estinti, comparsi nel Devoniano Inferiore (circa 400 milioni di anni fa) ed estintisi intorno al limite Cretaceo Superiore- Paleocene (65,5 ± 0,3 Ma) senza lasciare discendenti noti.