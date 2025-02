Il futuro di Venezia e i cambiamenti climatici: incontro speciale al Liceo Sella con Anna Somers Cocks

Appuntamento speciale domani, giovedì 27 febbraio per alcune classi del Liceo artistico “G. e Q. Sella” che grazie al prof. Davide Furfaro che, come capo Delegazione FAI di Biella ha avuto modo di conoscere ed invitare nella nostra città l'editrice e storica dell'arte Anna Somers Cocks, parteciperanno ad una conferenza che si terrà nella tarda mattinata nel Salone Roccavilla dell’ istituto su: “Malgrado il Mose, Venezia non è protetta dall’innalzamento del mare. Perché, e cosa si può fare”. L’incontro è un’ottima occasione di studio concernente la salvaguardia e la preservazione del patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese.

Anna Somers Cocks, infatti è stata chairman dal 2000 al 2012 del “Venice in Peril Fund”, la onlus britannica per l’assistenza a Venezia, ed è socia dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Dopo una carriera come curatrice di musei tra cui il “Victoria & Albert Museum” di Londra, si è dedicata al giornalismo e ha fondato nel 1990 “ The Art Newspaper”. Negli ultimi anni dedica il suo tempo a scrivere e combattere per le cause che le stanno particolarmente a cuore come appunto il destino di Venezia alla luce dei cambiamenti climatici e del progressivo innalzamento delle acque.