Filo 63 all’insegna della sostenibilità: al via la fiera dei filati

Si apre oggi presso Allianz MiCo la 63ª edizione di Filo, il Salone internazionale dei filati e delle fibre, punto di riferimento per il settore tessile a livello globale. L’evento, che proseguirà fino al 27 febbraio, pone al centro dell’attenzione i temi della sostenibilità, della circolarità e dell’innovazione, delineando il futuro dell’industria tessile attraverso dibattiti e incontri con esperti del settore.

Uno dei momenti chiave di questa edizione sarà il “Kind Talks: Materials and processes for innovation”, un confronto tra professionisti del settore sulle nuove strategie per un tessile più sostenibile. Tra i relatori spiccano Olga Pirazzi di Fondazione Pistoletto Cittadellarte Fashion B.E.S.T., Michela Masiero di Officina 39 e le rappresentanti di Materially, Anna Pellizzari e Valentina Ventrelli. L’incontro si terrà oggi alle ore 15 nella Networking Area di Filo.

Filo 63 si conferma un’importante piattaforma di dialogo tra aziende, designer e operatori del settore, con l’obiettivo di promuovere pratiche innovative e responsabili nell’industria tessile.