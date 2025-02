Quarona, artigianalità e innovazione per Mina rubinetteria FOTO

Quarona, artigianalità e innovazione per Mina rubinetteria.

La storia di Mina, azienda artigianale specializzata nella produzione di rubinetteria in acciaio inossidabile, affonda le sue radici negli anni ‘50, quando venne fondata in Valsesia da Annita e Franco Mina. Da allora, l’azienda ha attraversato un percorso di crescita ed evoluzione che l’ha portata a distinguersi nel panorama della rubinetteria di alta qualità, con un’identità ben definita e una forte attenzione al dettaglio.

I fratelli Davide e Attilio Mina raccontano che nei primi anni di attività dell’azienda erano specializzati nella produzione di valvolame navale. Un settore molto tecnico e regolamentato, che ha permesso all’azienda di affinare la propria capacità di lavorazione dei metalli e di consolidare l’esperienza nei manufatti d’eccellenza, fornendo grandi aziende di settore. Col passare degli anni, però, la domanda ha subito una trasformazione e si è reso necessario un cambiamento sostanziale. È così che l’impresa valsesiana si è aperta a nuovi orizzonti, esplorando nuove opportunità: dal settore navale a quello industriale, dal design all’architettura.

Dagli impianti industriali alla rubinetteria sanitaria, la scelta di specializzarsi sull’acciaio inossidabile è stata dettata dalla volontà di offrire un prodotto di qualità superiore, in grado di garantire durabilità, igiene e sicurezza. La crescente attenzione alla qualità ha fatto sì che numerosi designer e architetti sfruttassero prodotti Mina per i loro progetti, rivalutando l’utilizzo di materiali che un tempo non venivano valorizzati. L’approccio innovativo e l’attenzione ai dettagli caratterizzano l’azienda fin dalla sua trasformazione e oggi si rispecchia nei prodotti apprezzati a livello internazionale.

Negli anni si è distinta per la capacità di innovare, oltre al riconoscimento per la sostenibilità dovuto a una particolare lavorazione superficiale dell’acciaio in assenza di materiale aggiunto, oltre all’ampio utilizzo di acciaio inox, riciclabile al 100%. A novembre del 2024 le è stato conferito il premio “Archiproducts Design Awards”: riconoscimento che celebra l’eccellenza del design internazionale.

Qualità, artigianalità e grande innovazione di forme e materiali fanno dei prodotti Mina una garanzia priva di compromessi, in grado di distinguersi sul panorama nazionale e internazionale.