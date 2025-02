Strona, inaugurata la nuova biblioteca scolastica: “Un ponte fra realtà e immaginazione” FOTO

Strona ha un nuovo spazio dedicato alla lettura e all’immaginazione: nella mattinata di lunedì 24 febbraio, con grande entusiasmo, è stata inaugurata la biblioteca all’interno della scuola elementare, un luogo pensato per accogliere i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria, in un viaggio tra le pagine dei libri.

L’evento ha visto la partecipazione di tutte le classi di entrambe le scuole e l’onore del taglio del nastro è stato affidato a un bimbo della scuola materna. Presenti gli insegnanti e i rappresentanti del Comune che hanno assistito alla cerimonia di apertura; al termine un rinfresco per grandi e piccini.

La biblioteca offrirà la possibilità di far immergere i bambini nella lettura o dedicarsi alla contemplazione delle pagine illustrate: “Un ponte fra realtà e fantasia” lo definiscono Elena Cedone e Valendina De Rocco, due psicologhe esperte del mondo dell’infanzia e in compagnia di Roxana Paredes, educatrice della prima infanzia, porteranno a Strona il laboratorio “Le Porta Libri”. Il progetto propone di sperimentare la magia della lettura in un contesto accogliente e stimolante, arricchito da letture animate e attività ricreative, con il supporto degli insegnanti: “Leggere insieme significa condividere emozioni, sogni e scoperte”.

Un luogo dove poter viaggiare con l’immaginazione e rifugiarsi nel mondo della fantasia, una pagina alla volta.