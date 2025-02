Quaregna Cerreto, le tariffe per l'utilizzo del Salone Polivalente Comunale

Dal 1° febbraio utilizzare il Centro Polifunzionale Comunale a Quaregna Cerreto costerà 25,00 all'ora per l'uso della struttura da parte di Associazioni o Enti. L'importo dovrà essere pagato prima dell'inizio del corso o dell'attività.

E' dal 1° gennaio 2013 che il Comune gestisce direttamente il Centro Polifunzionale Comunale, e con l'aumento delle richieste da parte di Associazioni ed Enti per l'uso del Salone Polivalente per corsi e attività di varia natura, anche per periodi lunghi, si è reso necessario definire una tariffa oraria per l'uso della struttura.

La tariffa è stabilita attraverso una delibera di giunta nella quale si legge anche che " Il Comune deve sostenere comunque costi significativi per la manutenzione ordinaria e la gestione, come quelli relativi ai consumi di energia, riscaldamento e acqua potabile".

L'affitto per le fasce orarie è riservato esclusivamente ad Enti e Associazioni, escludendo altre tipologie di richiedenti.

Infine, se la struttura viene utilizzata in modo improprio o danneggiata, il Comune richiederà il risarcimento dei danni, che saranno valutati dall'ufficio tecnico comunale.