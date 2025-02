Giorni di festa a Vigliano per il Carnevale, torna la presentazione delle maschere

Anche a Vigliano Biellese è tutto pronto per il Carnevale 2025, giunto alla sua 47° edizione. Anche quest’anno comprenderà la famosissima fagiolata e l'evento dedicato ai bambini in piazza. Inoltre, dopo tanti anni, venerdì 28 febbraio ritornerà la presentazione delle maschere piemontesi organizzata dalla Pro Loco presso il Salone dei Carrettieri di Vigliano in via per Chiavazza 49 alle 21. Allieterà la serata Elisa dei Blue Dream.

Per la fagiolata l’appuntamento è per domenica 2 marzo in via Largo Stazione di fianco alla sede della Pro Loco (piazza del Mercato) dove, a partire dalle 12, inizierà la distribuzione che si protrarrà fino all’esaurimento della stessa. Infine, in piazza Martiri, dalle 14.30 di domenica ci sarà la grande festa di Carnevale per i bambini, organizzata dagli oratori di Santa Maria Assunta e di San Giuseppe.

Sarà anche attivo il punto ristoro allestito dall’Oratorio Don Bosco dove si potranno gustare le deliziose crepes al cioccolato. La festa si concluderà con la tradizionale battaglia dei coriandoli al termine della quale la Pro Loco offrirà cioccolata calda e thè a tutti i bambini.