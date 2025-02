Al via i lavori di asfaltatura in strada Barazzetto Vandorno: modifiche alla viabilità fino al 14 marzo FOTO

Al via i lavori di asfaltatura in strada Barazzetto Vandorno: modifiche alla viabilità fino al 14 marzo

Come era stato annunciato nei giorni scorsi nella mattina di oggi mercoledì 26 febbraio sono iniziati i lavori di asfaltatura in strada Barazzetto Vandorno.

In particolare verrà rifatto il tratto di strada dalla chiesa del Barazzetto fino alla casa di riposo del Vandorno.

Si ricorda ai cittadini che per permettere l'esecuzione dei lavori sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, e il senso unico alternato regolato da movieri e, dove non sia possibile per motivi di sicurezza, il semaforo mobile per l’esecuzione dei lavori dal tratto dal civico 88 al n 2 di strada Cantone Bonino 2

Il cantiere dovrebbe chiudere il 14 marzo quando i mezzi si sposteranno lungo via Ivrea.