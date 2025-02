Festa della Donna, i Think Biker accendono i motori per bella iniziativa benefica (foto della scorsa edizione)

Donne e Motori. È il binomio dell'evento targato Think Biker per la giornata dell'8 marzo. “Un'occasione per fare festa ricordando l'importanza del ruolo femminile, sempre più presente anche nel contesto motociclistico – spiegano - Quest'anno sarà devoluto ciò si raccoglierà all'evento all'associazione locale Non sei sola, molto attenta verso il problema della violenza sulle donne".

Ci si ritroverà il 9 marzo, dalle 9, nella piazza del comune di Cossato per la colazione. "Chi vorrà si potrà unire per un giro in moto nella mattinata e poi, come di consueto, è previsto un succulento pranzo presso un agriturismo della Valle Elvo - aggiungono -Da precisare che anche in caso di maltempo l'evento si terrà comunque, con ritrovo direttamente presso il locale interessato. Per info e prenotazioni per il pranzo (entro il 28 febbraio) siamo a disposizione ai seguenti numeri: 366.2872295 e 349.6302592”.