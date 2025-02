“Welfare e territorio”: conferenza all’Itis di Gabriele Biscaro, direttore del Cissabo

Nell’ambito di una sempre maggiore interazione tra l’Itis “Q. Sella” e le Istituzioni locali, si è tenuta stamane, presso la succursale di Città Studi, la conferenza dal titolo “Cissabo: welfare e territorio”; rivolto alle classi quinte dell’indirizzo Chimica e Tecnologie biosanitarie, il progetto ha visto nelle vesti di relatore il direttore del Cissabo (Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali del Biellese Orientale), dott. Gabriele Biscaro.

Nel suo intervento, il dott. Biscaro ha presentando l’assetto organizzativo dei servizi sociali e dell’integrazione socio-sanitaria nel territorio biellese, tenuto conto del ruolo di programmazione e coordinamento della Regione Piemonte e degli indirizzi nazionali, illustrando poi le recenti normative in merito alla non autosufficienza, alla disabilità e agli interventi di sostegno.

Anche i temi di contrasto alla povertà e di sostegno all’inclusione sociale hanno trovato spazio nella conferenza, in particolare il passaggio dal Reddito di Cittadinanza all’Assegno di Inclusione (ADI) e al Supporto alla Formazione e al Lavoro (SFL); “un’azione importante” – ha sottolineato Biscaro - “che ha segnato un cambiamento di cui si comincia a valutare l’impatto.” E sempre in tema di cambiamento, non potevano mancare riferimenti alle criticità evidenziate dalla pandemia Covid 19, che ha rappresentato – ha proseguito Biscaro - “un momento di svolta, sia per la necessità di ripensare, in breve tempo, le modalità di erogazione dei servizi, sia per le conseguenze relative, in particolare al reclutamento degli operatori professionali.”

In chiusura è stata poi proposta una riflessione di carattere generale sull’evoluzione dei sistemi di welfare e di salute pubblica, anche in relazione alle tendenze demografiche; al termine, spazio per gli interventi degli allievi.