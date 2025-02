Una donna alla guida di Avis Biella: eletto il nuovo direttivo 2025/28

Eletta alla presidenza di Avis Biella Valeria Napolitano, giovane professionista impiegata nel settore tessile, da sempre impegnata nell’associazione. La nuova Presidente ha dichiarato di voler perseguire il bene dell’Associazione stimolando il senso di appartenenza tra gli iscritti e promuovendo occasioni di incontro, confronto e convivialità. Durante il suo discorso di insediamento ha espresso la sua volontà di “dare ampio spazio ai giovani, e rafforzare il legame tra i donatori per costruire una comunità sempre più unita, con l’aiuto di tutto il Consiglio.”

Accanto a lei altre due donne: Anna Vergani vice presidente e Lucia Acconci vice presidente vicario. Nel ruolo di segretario è stato nominato Giovanni Bertoglio - proveniente dal gruppo giovani di AVIS - che porterà entusiasmo e nuove idee all’interno del Direttivo. Il ruolo di tesoriere è stato assunto da Claudio Gariazzo, volto storico di AVIS Biella, che prosegue così il suo impegno all’interno dell’Associazione. Un ringraziamento è giunto al Comitato Elettorale presieduto da Valentino Moda che ha coordinato le operazioni di voto e l'insediamento del nuovo Direttivo.

Il nuovo Consiglio, da poco rinnovato, rivolge un sentito ringraziamento al direttivo uscente per il loro prezioso contributo negli ultimi otto anni, durante i quali l’Associazione ha avuto modo di crescere, e con lei le iniziative e i progetti per promuovere l’importanza del dono di sangue. Si invitano come sempre gli iscritti e la cittadinanza tutta a visitare il sito Internet https://avisbiella.it, e la sede di Via Orfanotrofio a Biella per informarsi sull’importanza del dono di sangue ed emoderivati e per poter partecipare alla vita associativa.