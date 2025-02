L’Ospedale di Biella tra i migliori d’Italia: confermata la presenza nella classifica Newsweek

L’Ospedale di Biella per il quinto anno consecutivo è nella classifica dei 133 migliori ospedali italiani pubblicata da Newsweek: il presidio biellese è 89° in Italia e 5° su undici ospedali piemontesi classificati. Il presidio biellese è stato inserito per la prima volta nella classifica nazionale nel 2021. Nella classifica internazionale di quest’anno pubblicata da Newsweek in collaborazione con Statista R, sono stati valutati 2mila 500 ospedali di 30 Paesi.

Nella graduatoria piemontese 2025 è sempre prima la Città della Salute di Torino (13° nella classifica nazionale), seguita dall’Ospedale Mauriziano (19°), San Giovanni Bosco (43°), il Cardinal Massaia di Asti (67°). L’Ospedale di Biella (Ponderano) è quinto (89°). A seguire si vi sono l’AOU di Alessandria (91°), l’ospedale di Vercelli (96°), l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo (97°), Humanitas Gradenigo (111°), l’Ospedale di Rivoli (117°), l’Ospedale Cottolengo (118°) e l’Ospedale San Luigi di Orbassano (119°).

“Secondo la piattaforma di dati globale Statista, si prevede che il numero di ospedali in tutto il mondo raggiungerà 215.977 entro il 2026.” - ha affermato nel testo introduttivo alla classifica 2025 Alexis Kayser, Healthcare editor, “La classifica si basa su un ampio processo di valutazione, che comprende un sondaggio online condotto su migliaia di esperti medici (medici, dirigenti ospedalieri e operatori sanitari), dati sull’esperienza dei pazienti, parametri di qualità ospedaliera e un sondaggio sull’implementazione dei PROM. Le Patient-Reported Outcome Measures (PROM) sono definite come questionari standardizzati e validati completati dai pazienti per misurare la loro percezione del proprio benessere funzionale e della qualità della vita. Disporre di dati affidabili e accessibili è essenziale quando si seleziona un ospedale per il trattamento. Ci auguriamo che questo elenco sia una risorsa affidabile per pazienti, famiglie e leader sanitari che cercano approfondimenti sulle principali istituzioni mediche del mondo.”

“Aver mantenuto il quinto posto a livello piemontese all’interno di questa classifica è un dato che onora la professionalità e l’impegno dei nostri professionisti, a cui va il più sentito plauso e ringraziamento da parte della Direzione Generale. L’ASL di Biella, insieme alle altre aziende, fa parte di un sistema che è quello della sanità piemontese, che lavora in modo coordinato e sinergico. I risultati che anche recentemente il sistema sanitario regionale sta conseguendo dimostrano che la direzione è quella giusta. – ha commentato il Direttore Generale, Mario Sanò – Nell’ambito della strategia che l’Azienda Sanitaria di Biella sta mettendo a punto sono previste azioni di sviluppo rispetto alle quali il dato di questa classifica sarà un punto di riferimento da cui partire ed è certamente di stimolo a continuare su questa strada, con l’obiettivo di migliorare le nostre performance. A questo proposito colgo l’occasione per ringraziare anche gli enti, le fondazioni, le associazioni, che quotidianamente operano in rete con l’ASL BI per garantire il livello migliore possibile di qualità dell’offerta di servizi ai cittadini biellesi”.