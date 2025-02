Regione, in arrivo 250mila euro in più ai Comuni e ad altri enti locali per l’acquisto di scuolabus (foto di repertorio)

Approvato l’emendamento al Bilancio di Previsione 2025-2027, presentato dal Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, per sostenere i Comuni e gli altri enti locali piemontesi nell’acquisto di scuolabus: l’emendamento prevede lo stanziamento di ulteriori 250mila euro da assegnare ai comuni tramite bando, come previsto dalla LR 23/1989.

“Tra le principali necessità dei Comuni, individualmente o in forma aggregata, – spiega la Consigliera Elena Rocchi della Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale – c’è quella dell’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto degli studenti. Si tratta di una necessità che sarà sempre più impellente, vista anche la probabile verticalizzazione, gli accorpamenti degli istituti scolastici e la diminuzione degli alunni che renderanno necessari, in prospettiva, spostamenti sempre maggiori, nonché per garantire anche alle scuole situate in zone non centrali una risposta alle diverse richieste di una adeguata offerta formativa e di servizi”.

“Con questo emendamento rispondiamo alle sollecitazioni di tanti amministratori locali – conclude Rocchi-, che ci hanno segnalato le difficoltà di trovare nei propri bilanci fondi per l’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto scolastico e offriamo l’opportunità soprattutto ai piccoli comuni di dotarsi di scuolabus più moderni ed ecologici, sostenendoli nell’offerta dei servizi fondamentali per le famiglie e agendo anche contro lo spopolamento dei territori periferici e delle terre alte e ciò in aggiunta alle risorse che la Regione stanzia annualmente in questo ambito”.