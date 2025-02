Pranzo, fagiolata e giochi per i bimbi: a Sagliano arriva il Carnevale 2025 (foto di repertorio)

A Sagliano Micca è tutto pronto per il Carnevale 2025, in programma domenica 2 marzo. Si comincia alle 12.30, con il pranzo di Carnevale al Polivalente con la Fagiolata della tradizione. Alle 14.30 si terrà la distribuzione del tradizionale piatto, a cui seguiranno giochi e attività per i più piccoli con i ragazzi dell'Oratorio.