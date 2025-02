Andorno, alla scuola primaria il premio provinciale del concorso della Regione all'insegna del riciclo

Grande soddisfazione per la scuola primaria di Andorno Micca, che ha conquistato il primo posto a livello provinciale nel concorso “Scatta il tuo Natale”. Il progetto, finanziato grazie al contributo della Regione Piemonte - Assessorato all'Istruzione e Merito, ha visto la partecipazione attiva di tutti gli alunni e il supporto delle insegnanti e del personale scolastico.

L’idea vincente è nata dal desiderio di dare nuova vita a materiali di recupero: un vecchio scolabottiglie si è trasformato in un albero di Natale unico nel suo genere, decorato con pon pon di lana donata dalla filatura "Tollegno 1900" e dalla Tintoria Mancini. Un lavoro di squadra che ha coinvolto tutte le classi, sotto la guida dei docenti e con il prezioso aiuto della collaboratrice scolastica Ilenia Vadalà durante le varie fasi del progetto.

Oltre all'albero, è nata anche una poesia e un titolo significativo per l’opera: "L’albero creato con il cuore", simbolo di creatività, collaborazione e spirito natalizio. La vittoria del concorso permetterà agli alunni di partecipare a una visita d’istruzione in un sito della regione, un'occasione speciale per concludere l’anno scolastico all’insegna della gioia e dell’amicizia. Inoltre, per raccontare al meglio questa esperienza, è stato realizzato un video che raccoglie le immagini e le emozioni del progetto. Un successo che dimostra come la fantasia, il lavoro di squadra e il riciclo creativo possano trasformarsi in un’esperienza educativa di grande valore!

“Questo premio – afferma il dirigente scolastico, Liboria Arena - rappresenta un riconoscimento alla creatività, un segnale del valore educativo della condivisione e della partecipazione da parte di tutte le componenti della comunità educante. Un grazie soprattutto ai nostri piccoli alunni, attenti ed entusiasti protagonisti di questa meravigliosa avventura”.