TT Biella: Weekend con campionato e Grand-Prix giovanile

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 6 incontri di campionato e il Grand Prix Giovanile di Novara. La giornata di campionato ha registrato: 2 incontri vinti in C2 e D2 e 4 incontri persi in B2, D1, D2 e D3. Al Grand Prix giovanile di Novara, il Tennistavolo Biella ha ottenuto, con le buone prestazioni dei giovanissimi atleti, molti podi.

CAMPIONATI A SQUADRE

Serie B2.

Per la squadra regina del TT Biella - Carrozzeria Campagnolo, che milita nel campionato nazionale di serie B2, è stata una giornata da dimenticare. La sconfitta, per 5 a 4, subita nella gara di andata a Novara, non era stata ancora del tutto metabolizzata; per i biellesi, la gara di ritorno contro il Regaldi, era molto attesa con voglia di far bene e desiderio di rivincita; ma sabato, sin dalla prima partita, tutto è andato storto. Matteo Passaro inizia bene contro Stanglini, brava atleta che disputa anche il campionato di A2 femminile, vincendo agevolmente il primo set, ma poi, tutto cambia, e i tre parziali successivi sono appannaggio della novarese (-4/8/11/9). Francesco Gamba, sotto di due set, porta il numero uno avversario, Emanuele Leto, in bella, non trasforma un paio di match-point a favore e, come spesso capita, a match-point non trasformato segue immediatamente quello subito (6/10/-7/-11/11). La partita successiva vede opposti capitan Eugenio Panzera a Sassi; il novarese, in possesso di un ampio bagaglio tecnico, imposta la gara quasi esclusivamente con colpi di difesa, alternati a improvvise aperture di rovescio a tutto braccio, mettendo in seria difficoltà il biellese, che non riesce ad entrare in partita (-11/5/10/8). A questo punto Matteo Passaro porta Leto al quinto set, ma, di nuovo, è il novarese a spuntarla (-9/6/7/-8/9). Dopo quattro incontri, il punteggio è 0 a 4. Per realizzare la rimonta si devono vincere tutte le partite. Eugenio Panzera compie il primo passo superando Stanglini (6/5/-10/4); poi Francesco Gamba supera agevolmente l’ex David Dabbicco (3/5/7); ancora Panzera, nell’incontro clou tra i due numeri uno, si rifà abbondantemente della sconfitta patita all’andata battendo Leto in sicurezza in quattro set (3/-8/7/4); sul 3 a 4, a Matteo Passaro non riesce l’impresa di battere l’ex compagno di squadra David, che vince quindi in tre set. Tre a cinque il risultato finale di un incontro veramente da dimenticare.

Classifica: A4 Verzuolo Scotta,18; T.T. Mlm Mondovi',18; Luigi Rum Compagnia Unica,16; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,12; Tt Enjoy,8; G.S. G. Regaldi Novara,8; Asd Tt Romagnano,4. T.T. Valenza Kimonoporte,2.

Serie C2.

La formazione del TT Biella – Biella Legno ha giocato in casa contro la squadra della Regaldi Novara. Tutto facile per i biellesi con il match che termina con il risultato perentorio di cinque a uno. Due punti a testa per il capitano Luca Lanza e per Mattia Noureldin e uno di Lodovica Motta, battuta, in bella, da Caiazza. Gli ospiti hanno schierato, oltre al già citato Caiazza, Toraldo e Negrini.

Classifica: Asd Splendor - Unipol Sai Di Bocchio,16; Tt. Biella - Legno,16; Tt. Romagnano,14; Tt. Valenza - Andrew's Style,10; Tt. Ossola 2000 Rist. Terminus,4; G.S. G. Regaldi Novara,4; Tt. Novara Hcm,2.

Serie D1.

Nel campionato di D1 la compagine del TT Biella – Farmacia Balestrini ha giocato giovedì sera ad Alessandria. Con il capitano Stefano Erba in panchina, a brillare è stato il solo Giacomo Cenedese, che, continuando a esibirsi in prestazioni di tutto rispetto, non ha avuto alcun problema a vincere in tre set entrambe le partite disputate. A secco, invece, sia Federica Prola, battuta da Gallia e Hoti, sia Stefano Torrero, superato da Bovone e Gallia.

Classifica: Tt. Valenza - Assifour,18; Tt. Novara A Hcm,15; Tt. Biella - Farmacia Balestrini,12; Tt. Novara B Hcm,11; Asd Splendor - Rammendatura Mb Line,10; Tt. Ossola 2000 Balabiott Birrificio,10; Tt Sisport A,5; Tt. Alessandria,5.

Serie D2.

Nel campionato di D2 il team del TT Biella - Pizzeria Giordano ha giocato tra le mura amiche contro gli aostani del Coumba Freide. L’incontro è stato interessante e molto combattuto, con i biellesi che, alla fine, si impongono con il punteggio di 4 a 2. I due punti dei valligiani arrivano entrambi per mano di Rolando che supera prima Federico Arno (9/7/-6/-8/8) e poi Michele Motta (10/-7/5/-7/7). Per i lanieri, vanno a segno due volte il rientrante Gianni Massazza, su Dellarole e Fiou, Federico Arno su Dellarole (7/-9/5/-12/5) e il capitano Michele Motta, in tre set, su Fiou.

La squadra del TT Biella - Tintoria Ferraris, capitanata da Marco Ruffanello, ha invece giocato sabato a Romagnano, contro la prima in classifica; in formazione rimaneggiata, a causa dell’assenza di Andrea Manicotto, i biellesi hanno perso con il punteggio di 4 a 2, con importanti punti di Gabriele Marfisi su Adocchio e soprattutto quello di Traian Muscalu su Valentini. Per il TT Biella ha giocato anche Leonardo Villa, mentre completava la formazione sesiana, Formajo.

Classifica: Tt. Romagnano,16; Tt. Biella - Pizzeria Giordano,11; Asdtt Ivrea B,11; Asd Splendor - Immobiliare Bugella,10; Tt. Pontdonnas,9; Coumba Freide T.T. Aosta,6; Tt. Biella - Tintoria Ferraris,5.

Serie D3.

Nel campionato di D3 la formazione del TT Biella - RDM Automazioni e sicurezza ha giocato anch’essa a Romagnano, contro la prima in classifica e poco ha potuto contro i più quotati avversari. Cinque a uno in favore dei padroni di casa l’esito finale del match, con punto della bandiera ottenuto da Luca Rizzo a scapito di Scroffernecher. Al palo sia capitan Federico Villa sia Gabriele Carisio. Hanno completato la formazione ospitante, Vellata, Mussa e Bellotti. La compagine del TT Biella - Barbera Auto ha riposato

Classifica: Tt. Romagnano,16; Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,9; Asd Splendor - Siviero Davide Mottalciata,9; Coumba Freide Tt. Aosta,6; Tt. Enjoy Honey Badgers,6; Tt. Biella - Barbera Auto,2.

GRAND PRIX GIOVANILE





Grand Prix Giovanile di Novara. La rappresentativa del TT. Biella, accompagnata dai tecnici Sergei Mokropolov, Sonia Ivanova e Gilberto Ciarmatori.

Si è disputata domenica, a Novara si è disputata la quarta prova “sdoppiata” del Grand Prix Giovanile. La partecipazione non è stata delle più nutrite, con 102 iscritti tra i maschi e sole dieci femmine in rappresentanza di sette società sportive. L’altra sede di gara, quella della zona sud, Torino, ha attratto il maggior numero di società con 219 presenze maschili e ben 53 femminili, a rappresentare quindici sodalizi. Il baricentro pongistico della regione Piemonte si è decisamente spostato a sud negli ultimi anni, creando un importante discrimine tra le due zone.

Il Tennistavolo Biella è stato naturalmente presente con undici atleti: Cristina Fazzari, Daniele Milanesi, Gabriele Carisio, Giacomo Riva, Leonardo Villa, Lorenzo La Porta, Lorenzo Piemontese, Jacopo Siciliano, Pietro Napolitano, Alessandro Rizzo, Shi Yi.

La categoria under 11 è praticamente dominata dai biellesi con quattro atleti sul podio. Giacomo Riva e Lorenzo La Porta si sono piazzati tra i primi anche nella categoria superiore, vinta dall’ossolano Cresci. Cristina Fazzari si aggiudica l’under 13 e si piazza al secondo posto in quella superiore.