Pallavolo, TeamVolley: turni amari per Under18 e Under14, le Under12 gettano le basi per il futuro FOTO

Consapevolezza ed esperienza, dettagli che si perfezionano attraverso le sconfitte. Il punto sul weekend del Settore Giovanile del TeamVolley: Under18 e Under14 escono dai playoff, mentre continuano a crescere (e a divertirsi) le piccoline dell’Under12.

UNDER18

UNDER18 TST – Quarti di finale [Ritorno]

Palestra S.E. “M. Bertinetti” di Vercelli

Salus S2M Volley – GENERALI TEAMVOLLEY 3-2

(25-27/19-25/25-17/25-14/15-9)

Coach Ivan TURCICH: «Proprio come all’andata, per prima cosa dobbiamo fare i complimenti a Vercelli per le prestazioni che hanno offerto. Rimane il rammarico di aver fatto una partita pressoché perfetta nei primi due set: siamo riusciti ad andare avanti 0-2 in casa loro, rimontando addirittura dal 24-20 nel primo parziale. Poi, il buio. Ha prevalso la paura di perdere, rispetto alla voglia di vincere. Necessariamente, abbiamo pagato un importante black-out a livello mentale che non ci ha permesso di arrivare al nostro obiettivo. È giusto così: posso capire una partita, ma se in entrambi i match le avversarie ci hanno messo nelle condizioni di non giocare, bisogna solo dare loro i giusti meriti. Come ho detto alle ragazze, devono trarne un insegnamento: lo sport è bello quando si vince, ma è anche importante usare le sconfitte per comprendere dove migliorare. È giusto che bruci e che faccia male, perché queste delusioni cocenti insegnano tanto. Non si può dare nulla per scontato, non si può aver paura di perdere quando si è ad un centimetro dall’arrivo».

UNDER14

UNDER14 TST – Ottavi di finale [Ritorno]

Palasport “Geirino” di Ovada (AL)

Rosso Auto Pallavolo Ovada Ecc. – ANGELICO TEAMVOLLEY 3-0

(25-15/25-22/25-13)

Coach Marco ALLORTO: «Il nostro percorso in campionato termina agli ottavi di finale. Così come all’andata, anche il match di ritorno contro la formazione Eccellenza di Ovada non ha lasciato dubbi. Un avversario che, tra le mura di casa, è sembrato davvero insuperabile. A loro vanno i nostri più sinceri complimenti: per individualità, sviluppo del gioco e solidità del collettivo. A noi resta le consapevolezza di aver gettato le basi, ora bisogna però svilupparle. Lo potremo fare con sudore e fatica: l’unica strada per ottenere risultati e soddisfazioni».

UNDER12

UNDER12 4vs4 - 3a giornata

Palestra Comunale di Crevacuore (BI)

Valsesia Team Volley 12 – CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA 3-0

(15-5/15-5/15-4)

CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA – Valsesia Team Volley 12 0-3

(1-15/4-15/0-15)

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY AZZURRA 2-1

(9-15/15-6/15-9)

CONAD TEAMVOLLEY BLU – Virtus Biella 3-0

(15-3/15-14/15-6)

Virtus Biella – CONAD TEAMVOLLEY BLU 0-3

(12-15/0-15/10-15)

CONAD TEAMVOLLEY BIANCA – Gaglianico Volley School 3-0

(15-1/15-5/15-1)

Gaglianico Volley School – CONAD TEAMVOLLEY BIANCA 0-3

(1-15/1-15/8-15)

A seguire le nostre atlete più giovani c’erano Beatrice Biasin e Giulia ALLORTO, che dice: «In generale, l’ultima giornata è stata positiva. Siamo tutte molto felici, ma soprattutto soddisfatte, di constatare che quanto svolto durante gli allenamenti viene poi riportato dalle ragazze anche in partita. Stiamo lavorando bene: abbiamo tre formazioni da gestire e non è semplice, ma ci riusciamo attraverso l’organizzazione e il lavoro di squadra. Il nostro è uno staff composto da ragazze molto giovani, che si stanno avvicinando al “mondo degli allenatori”. È davvero molto bello poter apprezzare i piccoli miglioramenti che le squadre sviluppano di volta in volta. Le prestazioni sono state valide: la Blu e la Azzurra hanno giocato molto bene, mentre bisogna sottolineare che la Bianca è composta dalle piccoline del Minivolley».