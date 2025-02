Bi Roller protagonista agli Indoor di pattinaggio a Pescara

Bi Roller e’ stata protagonista nello scorso week end della splendida kermesse dei Campionati Italiani Indoor di pattinaggio corsa che si sono svolti al pattinodromo di Pescara.

Come sempre ottima organizzazione per una 3 giorni di prove piste e di gare che ha portato la societa’ biellese di pattinaggio alla pregevole 47’ posizione su 90 societa’ partecipanti seppure con soli 4 atleti in gara.

L’atleta che si e’ distinta maggiormente e’ stata Susanna Rocchetti, al primo anno di categoria tra le Senior, che ha dato dimostrazione di grande competenza, correndo ottimamente e conquistando dei risultati davvero significativi: nella giornata di sabato ha gareggiato nella 5000 metri ad eliminazione superando la fase di qualifica e conquistando la finale per poi chiudere in 14’ posizione. Domenica mattina ha corso la 1000 metri, superando la fase di qualifica correndo nella batteria piu’ veloce di tutte e concludendo la gara come 15’ assoluta su 49 partecipanti.

Buona prestazione anche per l’altro atleta nella massima categoria, Achille Sangiorgi che ha gareggiato nel giro contrapposto e nella 1000 metri migliorando notevolmente i suoi stessi tempi dello scorso anno.

Per le categorie inferiori, Michele Rocchetti, Junior, ha gareggiato nella 5000 metri a punti chiudendo in 20’ posizione e nella 1000 metri.

Molto brava anche Matilde Zanchetta, che come Allieva ha corso nella categoria piu’ numerosa, alla sua prima esperienza in Campionato Italiano. Ha gareggiato nella 3000 metri a punti e nella 1000 metri dove, nonostante sia stata vittima di una caduta, e’ arrivata alla fine della sua gara.

In questa prima gara di stagione Bi Roller ha avuto il supporto degli sponsor Lauretana, Sellmat e BigMat Mondin Ivo che Bi Roller ringrazia.

La stagione agonistica e’ iniziata quindi secondo i migliori auspici regalando le prime soddisfazioni agli atleti del pattinaggio biellese che si trovano a gareggiare sulla pista parabolica dei Campionati Indoor senza avere una pista su cui allenarsi. Nelle prossime settimane sara’ la volta dei Campionati Regionali che si svolgeranno a Torino, sulla pista della Colletta, il 23 marzo su strada coinvolgendo tutti gli atleti dalla categoria Giovanissimi ai Master, e il 30 marzo su pista parabolica dai Ragazzi in su.