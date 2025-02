Biella-Chivasso, Campionato invernale nazionale: sfide in Vespa a Vaglio Pettinengo FOTO e VIDEO

Sabato 22 Febbraio, nella piazza antistante il sagrato della chiesa parrocchiale di Vaglio Pettinengo, si sono svolte la 1a e 2a Prova del Campionato Invernale Nazionale (Zona Nord) di Regolarità in Vespa. Il Vespa Club Biella, in collaborazione con il Vespa Club Chivasso, ha organizzato nel migliore dei modi la manifestazione che ha risalto a livello Nazionale.

31 i partecipanti in rappresentanza di 16 Vespa Club del Nord Italia: Biella, Chivasso, Ivrea, Pinerolo e Torino per il Piemonte; Chiari, Pisogne, Seregno e Tre Laghi per la Lombardia; Merano e Rovereto per il Trentino-Alto Adige, Pescantina, Verona per il Veneto; Bologna, Cesena, Montecchio Emilia per l’Emilia Romagna. Tra la prova del mattino e quella del pomeriggio, la Pro Loco di Vaglio si è presa cura dei partecipanti, degli accompagnatori e del pubblico presente, servendo un abbondante pasto all’interno dei propri locali adiacenti al luogo delle prove di abilità Vespistica.

La giornata, terminata nei tempi previsti anche grazie all’efficiente servizio di cronometraggio gestito dalla Sezione Biellese della Federazione Italiana Cronometristi, presieduta da Marco Bertone, ha visto l’intervento del Direttore Sportivo del Vespa Club Italia Leonardo Pilati che ha voluto ringraziare personalmente l’Amministrazione Comunale, rappresentata dall’assessore Licia Veronese, per la fattiva collaborazione indispensabile alla riuscita dell’evento. L’onore di premiare i vincitori delle diverse categorie è spettato ai Presidenti dei due Vespa Club organizzatori: Erika Ferro per Biella e Filippo Ambrosini per Chivasso.

La 1a prova, svoltasi al mattino e intitolata al Vespa Club Biella, è stata vinta da Marco Caiazzo (Verona), seguito da Giuseppe Vescio (Domodossola) e da Gabriele Mafezzoni (Chiari). Nella classifica dedicata alle squadre trionfa Domodossola seguita da Verona e da Pescantina.

La prova del pomeriggio, intitolata al Vespa Club Chivasso, ha visto primeggiare Simone Ardolfi (Chiari) su Emanuela Selva (Seregno) e Alessandro Rossi (Seregno). Tocca a Seregno occupare la posizione più alta nella classifica di club, seguito da Chiari e Verona.

Le due prove erano valevoli anche per il Trofeo di Regolarità Nord Ovest, riservato ai Vespa Club residenti in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. La prova del mattino è stata vinta da Giuseppe Vescio seguito da Mattia Merlo (Ivrea) e Paolo Giacomotti (Domodossola) mentre il podio di quella del pomeriggio è stato nell’ordine: Mattia Merlo, Gian Michele Merlo (Ivrea), Alessandro Cuna (Torino). La classifica dedicata ai Club è stata vinta in entrambe le prove dal Vespa Club Torino.