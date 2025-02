Valdilana ricorda i Martiri di Santa Liberata: commemorato l’81° anniversario FOTO

La comunità di Valdilana si è riunita lunedì 24 febbraio, alla mattina, per onorare la memoria dei Martiri di Santa Liberata, in occasione dell’81° anniversario del loro sacrificio. La cerimonia si è svolta presso la Chiesa di Santa Liberata, alla presenza dell’amministrazione comunale, dei rappresentanti dell’A.N.P.I. e dell’A.V.I.S., oltre agli studenti delle scuole medie di Mosso.

Nel corso dell’evento, la Vicesindaco Elisabetta Prederigo e i delegati delle associazioni hanno preso la parola per ricordare il coraggio e il valore di coloro che persero la vita per difendere la giustizia e la democrazia. Un momento di riflessione profonda, dedicato a chi ha combattuto per un futuro di libertà.

A chiudere la commemorazione, gli alunni della scuola media di Mosso hanno intonato gli inni nazionali, rendendo omaggio ai sette partigiani fucilati il 21 febbraio 1944, tra cui due combattenti stranieri, un australiano e un neozelandese, che scelsero di sacrificarsi per la resistenza.