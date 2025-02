Sospetta fuga gas in via Trieste a Biella

I Vigili del Fuoco in questo momento oggi martedì 25 febbraio stanno intervenendo in via Trieste per una sospetta fuga di gas in un palazzo.

Una donna residente allarmata da un forte odore ha chiamato il 112 che ha immediatamente inviato una squadra del Comando di via Gersen. Gli uomini arrivati sul posto stanno procedendo con le verifiche del caso. Gli occupanti del palazzo non sono comunque almeno al momento , stati evacuati.

Seguiranno aggiornamenti.