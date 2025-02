Si arrampicano sulle tubature e rubano gioielli: doppia effrazione a Biella.

Durante il pomeriggio di ieri, lunedì 24 febbraio, dei ladri si sono introdotti in un appartamento al primo piano, arrampicandosi sulle tubature del gas e, dopo aver rotto una finestra, si sono introdotti nell'abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima del furto si sarebbe accorta dell’accaduto al ritorno a casa, ma non ha saputo indicare se mancasse qualcosa. Meno fortunato il vicino del pian terreno che si è trovato l’appartamento a soqquadro e in mancanza di alcuni monili in oro sottratti dai ladri. In corso le indagini dei Carabinieri e in fase di valutazione, in sede di denuncia, il valore degli oggetti rubati.