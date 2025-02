Borghi più Belli d'Italia in Piemonte, prima assemblea tra lavoro in rete e crescita condivisa (foto di repertorio)

Il 22 febbraio scorso si è tenuta la prima assemblea dell'associazione dei Borghi più Belli dell'Italia in Piemonte, fondata solo un mese prima con la firma dell'atto nel comune di Cocconato.

L'assemblea è stata realizzata nella realtà di Usseaux, che ha accolto i 19 primi cittadini nonché rappresentanti dei borghi facenti parte dell'associazione e i tre paesi sostenitori della Valle d'Aosta. All'ordine del giorno sono stati tanti i punti di discussione, che hanno visto la conferma delle nomine effettuate in sede di costituzione, le votazioni per la nomina del consiglio d'amministrazione, del consulente finanziario, della tesoreria, insieme all'ammissione del comune di Bard con socio onorario.

Inoltre sono stati aperti i confronti per stabilire obiettivi di lavoro per il buon funzionamento dell'associazione e un primo confronto sull'avanzamento di richieste di finanziamento ad enti pubblici e privati. In chiusura dell'incontro è stato fondamentale l'intervento in presenza - a rappresentare l'associazione nazionale, - del coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Amato Mercuri. Il quale ha portato molti spunti di innovazione e attivazione da portare avanti con l'associazione. Era presente ed è intervenuto sottolineando l'interesse a collaborare Roberto Costella di Slow Food Piemonte e Valle d'Aosta.

“L'alta partecipazione da parte di tutti i comuni vede nell'associazione una grande possibilità di crescita e una forte volontà a collaborare tra borghi – spiega il sindaco di Rosazza Francesca Delmastro - Si sente che l'appartenenza a questa realtà rappresenta un grande valore aggiunto che rispecchia le finalità e il tipo di turismo che più ci rappresenta e sentiamo essere sostenibile”.

Presente anche il sindaco di Candelo Paolo Gelone, come riportato sui propri canali social: “Al di là delle decisioni più tecniche legate alla gestione dell'associazione, la cosa importante è che sono stati aperti i confronti per stabilire obiettivi di lavoro comuni per crescere insieme, con spunti e occasioni per lavorare in rete: è una grande possibilità di crescita a cui il nostro paese partecipa con convinzione. Tanto è vero che proprio Candelo è stata inserita nel consiglio di amministrazione di questa importante nuova realtà, insieme ad altri cinque comuni piemontesi. A rappresentare Candelo in questo consiglio è Valeria Maffeo, la nostra consigliere comunale delegata ai rapporti con i Borghi più Belli d'Italia”.