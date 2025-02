Biella, nuovi asfalti in arrivo: viabilità modificata fino a fine marzo. Da domani in strada Barazzetto Vandorno

Da domani mercoledì 26 febbraio inizieranno i lavori di asfaltatura in strada Barazzetto Vandorno.

Nel dettaglio, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, e il senso unico alternato regolato da movieri e, dove non sia possibile per motivi di sicurezza, il semaforo mobile per l’esecuzione dei lavori dal tratto dal civico 88 al n 2 di strada Cantone Bonino 2 dalle ore 8.00di domani fino alle 18,00 del 14 marzo, praticamente dalla chiesa del Barazzetto fino alla casa di riposo del Vandorno.

"Saranno effettuati lavori di fresatura - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini - , quindi verrà rimesso l'asfalto. Chiediamo solo di avere pazienza a chi dovrà passare lungo quella strada per il disagio, ma non possiamo fare diversamente. Si tratta inoltre solo di un primo tratti di strada, successivamente la ditta si metterà al lavoro lungo via Ivrea e via Mentegazzi".

Lungo via Ivrea si asfalterà nel tratto tra via Rigola e via Pollone dalle 8.00 alle 18.00 dal 10 marzo al 25,03,2025 mentre via Mentegazzi, nei pressi di corso del Piazzo e dalla curva del parcheggio del Bellone fino a via Ivrea dalle 8.00 alle 17.00 dal 10,03,2025 al 21,03,2025.