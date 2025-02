Pneumatici Bardelle: da due generazioni passione e competenza al servizio del tuo veicolo.

Alberto, la seconda generazione alla guida dell'azienda, è riuscito a mantenere e consolidare la fiducia di una clientela sempre più ampia, forte di un’esperienza che si traduce in un’assistenza professionale e personalizzata, in base alle esigenze di ogni cliente.

Fondata nel 1974 ,dal papà Licio, Pneumatici Bardelle ha saputo farsi conoscere per la sua serietà e passione nel trattare i migliori marchi di pneumatici, con un'offerta che spazia dalle gomme per auto, moto e veicoli commerciali, fino a quelle speciali per mezzi agricoli, senza dimenticare tutta la gamma di pneumatici invernali e calze da neve omologate.