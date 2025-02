Al concerto delle corali per Mani Tese ricordato Roberto Dalle Nogare

A Valdilana in occasione del Concerto delle Corali per i 40 anni di Mani Tese Pratrivero, i Volontari dell’AIB Valdilana hanno voluto rendere omaggio a un amico e volontario straordinario: Roberto Dalle Nogare.Già volontario nell’AIB Trivero e attivo con Mani Tese, Roberto è stato un punto di riferimento per la comunità, sempre pronto a tendere una mano a chi ne aveva bisogno. Durante la serata, una targa in sua memoria è stata consegnata alla moglie, come segno di gratitudine e affetto.