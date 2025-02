Biella Nuoto, buona la seconda del Grand Prix

Ottima trasferta torinese per gli esordienti “A” della società bianco-celeste. Nella splendida cornice del Palazzo del Nuoto , ormai centro di alta specializzazione federale, si è svolta la seconda tappa del circuito “Grand Prix”.

I piccoli atleti della Biella Nuoto sono scesi in vasca con l’atteggiamento giusto, migliorando in tutte le gare disputate. Sui blocchi per i cento metri dorso Martinotti Ludovica, Pezzo Cecilia, Piccolo Francesca, Buscaglia Pietro e Versace Samuele ancora tra i migliori del suo anno. Nella seconda prova si comportano molto bene seppur al debutto nella distanza dei 200 misti per Cecilia e Samuele e 100 delfino per Francesca, mentre migliorano sensibilmente Ludovica e Pietro nella già collaudata distanza dei 50 stile libero.

Gli appuntamenti stagionali si intensificano, a breve sarà la volta della terza tappa del “Grand Prix”sempre a Torino.