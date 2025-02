Bi Roller Pattinaggio premiata con la targa di cioccolato alla Fiera del Cioccolato

Una delegazione di 10 ragazzi della Bi Roller Pattinaggio Biella è stata premiata domenica 23 febbraio durante la prima edizione di ChocoBiella, in piazza Martiri della Libertà, a Biella, ricevendo una speciale targa di cioccolato dagli organizzatori e dall'assessore al Commercio, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Anna Pisani, responsabile dell’evento dal lato del Comune.

“Biroller è la principale società sportiva del territorio affiliata alla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da anni promuove il pattinaggio con corsi dedicati a bambini (dai 3 anni), ragazzi e adulti – spiegano - Le attività si svolgono a Biella, in provincia e ora anche a Novara, con l’obiettivo di diffondere la passione per questo sport. Un ringraziamento speciale va all’assessore allo Sport, Giacomo Moscarola, per aver coinvolto Bi Roller in questa splendida iniziativa, che ha saputo unire sport e convivialità in un’occasione di festa per tutta la comunità”.