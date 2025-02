Rifondazione Comunista, a Biella l'assemblea: riconfermata Bellomo, c'è Pagliero

Con il XII° congresso nazionale di Rifondazione Comunista, la locale Federazione Biellese ha svolto la propria assemblea votando all'unanimità la nuova segreteria con il criterio della co-rappresentanza di entrambe i generi. Risulta pertanto riconfermata la segretaria uscente Lucietta Bellomo ed eletto Giacomo Pagliero, studente universitario. Il documento approvato a larghissima maggioranza titola ”No alla guerra, per un mondo nuovo-Per una coalizione popolare contro la guerra, il liberismo, la devastazione ambientale , il fascismo- per il rilancio del partito della Rifondazione Comunista nel campo dell'alternativa”.

“Nel Biellese – spiegano entrambi - siamo in piazza contro la guerra e l'invio di armi in Ucraina pagata là dalla popolazione civile e qua dalle nostre classi popolari. Siamo per la pace vera che ripudia tutte le guerre. Non ci tiriamo indietro per le buone battaglie e siamo stati parte attiva nel Comitato Biellese contro l'Autonomia Differenziata contribuendo fattivamente e non a parole e lo saremo per i Referendum sul Lavoro promossi dalla CGIL. Siamo da anni a fianco delle persone migranti con l'impegno delle nostre e nostri militanti nel mutualismo tra eguali insieme con tante e tanti altri e ancora potremmo scrivere. Noi sul nostro territorio intendiamo continuare con coerenza nella costruzione di una coalizione popolare dal basso”.