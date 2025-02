Il Salussola Volley conferma il 6° posto e la partecipazione ai play off FOTO

Il Salussola Volley ha concluso una doppia giornata di successi, sigillando il 6° posto in classifica e garantendosi la partecipazione ai play off. Venerdì 21 febbraio, in campo di casa, e sabato 22 febbraio, in trasferta, la squadra si è imposta sul 2008 Volley Domodossola con due vittorie per 3 a 0, dimostrando ancora una volta il proprio valore e la determinazione di un gruppo affiatato.

Nel match di venerdì, l’attaccante Carlo Giordani si è distinto per la sua straordinaria prestazione, contribuendo in maniera decisiva al punteggio della squadra. A supportarlo, i liberi Roberto Monti e Samuele Derossi hanno offerto interventi di qualità, contribuendo a mantenere alta la solidità difensiva e a valorizzare le ripartenze offensive.

Il match di sabato ha visto invece brillare Tommaso Giribuola, vero MVP della serata. Giribuola ha dominato la partita, sbaragliando la difesa avversaria sia dai 9 metri, con battute di una potenza e precisione paragonabili a quelle di Ivan Zaytsev, sia in fase d’attacco in prima e seconda linea. Anche Fabrizio Tranchita ha dato prova della sua classe, realizzando una serie di battute insidiose e ace diretti, facilitando il gioco dei compagni.

Statistiche Individuali

Venerdì 21 febbraio – In Casa: Carlo Giordani: Prestazione da capofila, contribuendo con la maggioranza dei punti; Roberto Monti: Solide interventi in ricezione e difesa; Samuele Derossi: Ottima prestazione nei momenti cruciali della partita.

Sabato 22 febbraio – In Trasferta: Tommaso Giribuola: Indiscusso MVP con prestazioni eccezionali sia in attacco che nei servizi; Fabrizio Tranchita: serie di battute insidiose e ace diretti che hanno reso la vita più facile ai compagni.

Martedì 25 febbraio, alle 19, il Salussola Volley affronterà il S.a.koala Pallavolo in un match decisivo per tentare l’assalto al 5° posto in classifica.