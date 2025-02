Motori |

Rally & Co, bella prestazione al Ronde del Canavese per Gabella-Roccati

Rally & Co, bella prestazione al Ronde del Canavese per Gabella-Roccati (foto di Stefano Vescera)

Bella prestazione per l'equipaggio portacolori della scuderia Rally & Co, formato da Maurizio Gabella e Sabrina Roccati alla 19°edizione del Rally Ronde del Canavese, gara con partenza ed arrivo da Rivarolo Canavese e con il parco assistenza posizionato a Cuorgnè. Sulla loro Peugeot 208, dopo le 4 prove disputate sulla classica prova di Pratiglione, salgono sulla pedana di arrivo vincendo la combattutissima classe rally4 ed una rimarchevole 24° posizione nella classifica assoluta.

c. s. Rally & Co g. c.