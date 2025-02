Quaregna Cerreto investe nel verde: il Parco La Torre diventerà un’area giochi per famiglie

Quaregna Cerreto avrà un'altra area verde di tutto rispetto: il parco La Torre.

Oggi molto utilizzato come area pic-nic anche per la vista spettacolare, il parco verrà completamente sottoposto a una profonda trasformazione sia come area pic- nic ma non solo.

Idea dell'amministrazione Giordani è di renderlo ancora più a misura di bambino attraverso un progetto dal valore di oltre 200 mila euro finanziato in gran parte dal Gal.

A entrare nei dettagli è il sindaco Katia Giordani: "Sono molte le famiglie che specie durante l'estate prendono questo parco come punti di riferimento per passare un momento in relax. Noi vogliamo dargli ancora più importanza e lo renderemo anche parco giochi, dotandolo di uno scivolo che sfrutta la pendenza della collina. Ricorderà alcuni parchi della Valle d'Aosta ma sarà il nostro orgoglio".

Gli uffici comunali stanno lavorando al progetto che sarà finanziato per 132.500 euro dal Gal, mentre 70 mila euro li metterà il Comune. I lavori dovranno essere terminati entro la fine dell'anno.

L'augurio del sindaco è solo che i fondi vengano liquidati in tempi brevi: "Spero che non si debba attendere troppo per avere i fondi come spesso accade quando si fa capo a questi bandi, o si rischia di paralizzare altri progetti".