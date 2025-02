Sandigliano, via libera alla riqualificazione della palestra delle medie

La giunta Masiero a Sandigliano ha dato il via libera al progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione della palestra della scuola secondaria di 1° grado dell’istituto comprensivo in via Casale.

In particolare nel pacchetto degli interventi si prevede il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione della scala, del parapetto, l' adeguamento della centrale termica e la sistemazione della copertura dell' edificio principale.

L'importo dei lavori è di circa 340 mila euro.