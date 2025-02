Lavori finiti, a Candelo tornano a risuonare le campane della chiesa di San Pietro

A Candelo tornano a risuonare le campane della chiesa di San Pietro. Lo annuncia il sindaco Paolo Gelone sui propri canali social: “Dopo un lungo silenzio di mesi causato dai lavori di restyling del campanile. È stata la gradevole sorpresa che don Simone ha riservato ai fedeli prima di iniziare il pranzo di condivisione in oratorio. Ed ora riprenderanno il loro 'normale' servizio: a scandire i momenti più importanti della comunità cristiana, richiamare al mattino, a mezzogiorno e a sera il saluto a Maria. Il suono delle campane è un segno forte di comunità: identifica, chiama a radunarsi, a sentirsi uniti”.

Per il primo cittadino è “un segno di identità: quando si cerca un paese, di solito si guarda al campanile, perché quello è il centro del paese. E si dovrebbe ricordare che le campane parlano una lingua universale che narra le gioie e i dolori e scandisce l’esistenza di tutti. Quando le campane del campanile suonano a distesa per annunciare una festa o un’importante celebrazione religiosa, è bello emozionarsi ricordando che il suono delle campane non solo è vita ma si integra con la storia della comunità e dei suoi abitanti”.