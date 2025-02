Piano liste di attesa, Zappalà: “Dati ASL Biella dimostrano efficacia del sistema sanitario pubblico”

"Sanità pubblica, tempestiva ed eccellente: è questo l'impegno che ogni giorno portiamo avanti per il nostro territorio. E i risultati diffusi dall'Asl Biella sul piano di recupero delle liste di attesa ne sono la dimostrazione. Un plauso va alla dedizione e alla professionalità di tutti gli operatori sanitari coinvolti che si è tradotto in oltre 730 prestazioni ambulatoriali aggiuntive e 50 interventi chirurgici in pochi mesi”. Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, e vice presidente della Commissione Sanità, Davide Zappalà.

“Il dato che più mi colpisce è l’apprezzamento da parte dei cittadini, con una percentuale impressionante del 97% di utilizzo delle prestazioni aggiuntive erogate. Questo è il segno che il lavoro svolto dall’ASL Biella sta rispondendo concretamente alle esigenze della popolazione e, soprattutto, dimostra l’efficacia di un sistema sanitario pubblico che si rinnova continuamente per garantire l’eccellenza” prosegue Zappalà.

“La sanità piemontese, in sinergia con quella nazionale, è impegnata a ridurre le liste d’attesa e a garantire prestazioni in tempi rapidi, con l’attivazione di nuovi ambulatori e sedute operatorie anche nei fine settimana. Un programma che ci ricorda come la sanità pubblica sia un valore fondamentale che deve essere preservato e potenziato. Con il continuo supporto della Regione, l'ottimo lavoro dell'assessore alla sanità Federico Riboldi, e il coinvolgimento attivo dell’Azienda Sanitaria, sono certo che riusciremo a mantenere, e addirittura a migliorare, gli standard di eccellenza che i cittadini biellesi meritano” conclude Zappalà.