A Benna torna BIS Biellese in Salute

Il Comune di Benna ha in programma un altro appuntamento con il progetto BIS Biellese in Salute in collaborazione con l'Ordine dei Medici.

Questa volta la serata informativa sarà dedicata ad attività fisica e benessere. In particolare l'incontro sarà curato dal Dottor Garavoglia.

L'appuntamento è venerdì 7 marzo alle 20,45 presso l'ambulatorio medico in via Zumaglini.