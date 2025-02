Cinque anni fa l’inizio dell’emergenza Covid. Il racconto di chi era in prima linea a Biella VIDEO

Sono passati 5 anni dall'inizio della pandemia. Il 23 febbraio 2020 era stato ultimato l’allestimento della prima tenda da campo all’esterno del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Biella. Una misura prevista dall’Assessorato alla Sanità, d’intesa con il coordinamento dell’Unità di Crisi Regionale per la gestione dell’emergenza Coronavirus-COVID19, allora ancora sconosciuto.

L’Asl di Biella aveva iniziato a rivoluzionare il proprio modo di operare: l’accesso al pronto soccorso era consentito solo dall’esterno, ed erano stati annullati gli eventi pubblici e corsi di formazione in programma organizzati dall’ASL BI. La Direzione Strategica aveva dato disposizione ai Direttori e Responsabili delle strutture aziendali di richiamare in servizio operatori in congedo ordinario dove fosse necessario e di sospendere la concessione di altri periodi di congedo ordinario.

Il 23 febbraio 2020, domenica, con ordinanza della Regione Piemonte e Ministero della Salute, era stata data notizia che dal 24 le scuole di ogni ordine e grado sarebbero rimaste chiuse fino al 29. E così anche musei, cinema e palestre. E a Biella, il 4 marzo, venne certificato il primo caso di Covid al Degli Infermi nel reparti di medicina d'urgenza. Il primo tampone venne effettuato in rianimazione e inviato per l'esito a Roma. Di lì sarebbe cambiato tutto, noi, il mondo.

Noi di newsbiella.it abbiamo voluto sentire dalle parole di chi in quei giorni e nei mesi successivi, sarebbe stato in prima linea, medici, infermieri dell'Asl di Biella, del pronto soccorso, della rianimazione, del reparto malattie infettive.