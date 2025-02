Biella, stadio Pozzo Lamarmora, al via l’appalto per la nuova illuminazione

In questi giorni in Comune a Biella è stata nominata la commissione che avrà il compito di aprire le buste e quindi valutare le offerte delle ditte che si occuperanno della riqualificazione dell'impianto di illuminazione dello stadio Pozzo Lamarmora a Biella. Un mega appalto da 500 mila euro, un adeguamento a nuove tecnologie led che garantirà anche un notevole risparmio energetico. L’obiettivo dell’intervento consiste nel raggiungere i livelli di illuminazione richiesti dalle norme sportive anche in relazione alla riprese televisive. Così da assicurare un’uniformità di luce sul campo, minimizzare l’abbagliamento per atleti e spettatori e ottimizzare l’efficienza energetica.

Tra gli interventi che interesseranno a questo punto il “nuovo” impianto cittadino, se l'avanzo di amministrazione lo permetterà, probabilmente entro la fine del 2025, ci sarà il rifacimento delle due tribune C scoperte, portando lo stadio a una capienza di circa 3600/3800 posti tutti a sedere.

Tra i lavori che sono stati messi a punto fino a oggi iniziati a fine giugno del 2022, ci sono il rifacimento degli spogliatoi, del tunnel di accesso al campo e delle sedute nella parte centrale, una nuova pista di atletica e il rifacimento del muro di cinta lungo il rettilineo dei 100 metri, che è stato spostato come prevedono le normative.

“Sta diventando un gioiello e ne siamo fieri – commenta l'assessore allo Sport Giacomo Moscarola - . Quello che manca ancora, e ringrazio i consiglieri comunali delle liste Buongiorno Biella e Costruiamo Biella Luigi Apicella, Andrea Foglio Bonda e Teresa Barresi. che a questo proposito avevano anche fatto un'interrogazione, è la riqualificazione dell'esterno dell'impianto. Dentro ora è una meraviglia, dobbiamo intervenire anche fuori ora. Ovvio che in questo momento non possiamo permettercelo, ma sarà sicuramente il prossimo passo”.