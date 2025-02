Tradizione rispettata: oggi la fagiolata a Occhieppo Inferiore VIDEO

Le tradizioni devono essere mantenute. Ci sono le persone che se ne intendono di più che da anni le fanno vivere e poi ci sono loro, i più giovani, ai quali spetta a raccogliere il testimone.

E a Occhieppo Inferiore la tradizione della fagiolata del carnevale sempre preparata con molta cura dalla Pro Loco resta viva: nella giornata di oggi domenica 23 febbraio, dalle 11,30 è in distribuzione nei pressi del polivalente in via Caralli. Presente alla preparazione anche la sindaca Monica Mosca.

Cosa aspettate? andate a prenderla anche voi! e....buon appetito! e chi vuole può gustarla anche al polivalente.