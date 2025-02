Tragedia a Viverone: medico in pensione trovato morto in un B&B

Un uomo di 73 anni, Fabio Tucci, originario di Firenze, è deceduto nella notte a Viverone, presso il bed and breakfast Happy Days in via Umberto. La causa del decesso, che sembra essere dovuta a un malore naturale, è stata probabilmente un arresto cardiocircolatorio.

Il medico in pensione, che stava partecipando a un pellegrinaggio religioso partito da Santhià, era arrivato intorno alle 21 con due amici. I tre si erano sistemati in stanze separate per passare la notte. Questa mattina, quando l'uomo non si è presentato per la colazione, i compagni sono andati a cercarlo nella sua stanza, dove hanno trovato il corpo senza vita. L'intervento del personale sanitario del 118 ha confermato il decesso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cavaglià per i rilievi del caso. La salma è stata affidata ai familiari per le esequie.