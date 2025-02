Tollegno: automobilista danneggia due auto e fugge a piedi

Nella notte di oggi domenica 23 febbraio, alle due circa, si è verificato un incidente stradale in Piazza Alpini a Tollegno, dove un'autovettura ha danneggiato due auto in sosta. Secondo quanto riportato dai Carabinieri intervenuti sul posto, il conducente della Peugeot ha perso il controllo del veicolo, andando a sbattere contro due automobili parcheggiate, per poi abbandonare l'auto, che nel frattempo aveva perso una ruota, allontanandosi a piedi.

Dai primi accertamenti, il veicolo risultava intestato a un uomo di 79 anni residente a Pralungo. Le due auto danneggiate erano un'Audi A4, di proprietà di un abitante di Tollegno nato nel 1968, e un'Opel Corsa, di proprietà di un altro residente del paese, nato nel 1972.

I Carabinieri, dopo aver effettuato i rilievi del caso, si sono recati a casa del conducente della Peugeot, che alle 2,30 è stato rintracciato e ha ammesso la sua responsabilità nell'incidente. Diverse le violazioni contestate all'uomo, e sono in corso ulteriori accertamenti.