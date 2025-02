“Boe solu no tirat carru” / “Bue da solo non tira carro”

Dìcios e Peràula de Deus / Proverbi e Parola di Dio - immagini e nomi sardi di fiori - Laboratorio linguistico transoceanico - appuntamento mensile tra il Circolo culturale sardo “Su Nuraghe” di Biella e il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina).

Presentazione del proverbio:

Il proverbio: “Un bue da solo non tira carro”, nonostante le sue origini e i suoi riferimenti espliciti alla realtà agricola di tempi ormai archiviati, ci suggerisce di stare uniti e concordi per raggiungere obbiettivi importanti, specialmente se persone “aggiogate” dal vincolo matrimoniale.

Presentada de su dìciu:

Su dìciu: “Boe solu no tirat carru”, mancari naschidu dae massajos e fentomet sa realidade agricola de tempos como postos a bandha, nos cussizat de istare unidos e cuncordes pro lomper’ a obietivos importantes, massimu si sunt pessones “alloradas” dae su ligamene de s’affidu.

Dìcios e Peràula de Deus/Proverbi sardi e Parola di Dio

“Boe solu no tirat carru” est de seguru unu dìciu brotadu dae s’isperientzia de sos massajos, ca issos l’ischiant bene chi, pro tirare su carru, deviant allorare a pare, o giunghere, duos boes. Comente àteros dìcios, custu puru no balet pro su chi fentomat ebbia, ma diventat cussizu, chi s’isterret a tantas àteras realidades de sa vida, a incumintzare dae sa netzessidade de si agiuare unu cun s’àteru in divescia fainas, chi no si podent fagher’ a sa sola. E, pius de totu, servit pro ammentare a maridos e a muzeres, allorados a vida, chi devent tirare umpare su carru de sa familia, siat pro sas cosas materiales che pro s’educatzione de sos fizos, pro sa cale no bastat de essere umpare, ma devent essere puru de acordu in sos printzipios fundhamentales de sa vida.

In sa Peràula de Deus b’at unu contu chi m’at fatu pensare a custu dìciu. Su contu est cussu de s’imbiu de sos 72 discipulos, mandhados a duos a duos, dae Gesus, a sos logos a inue Isse deviat andhare. Cussos discipulos no tirant carru, ma, comente sos boes, no giughent bagagliu chi lis siat de impedizu in su caminu. Ne buscia, ne saca e ne botas, lis narat Gesus de si leare. Issos devent andhare umpare, chentza nudha, dispostos a faghere su cumandhu chi Gesus lis at dadu. Non lis at a mancare ne manigu, ne abba. Pèro, issos devent tenner s’intentu de annuntziare in totue sa paghe, de sanare sos malaidos e de narrere, a totu, chi su regnu de Deus est acurtzu (cfr. Lc 10,1-9).

TESTO ITALIANO

“Un bue da solo non tira carro” è di sicuro un proverbio sorto dall’esperienza degli agricoltori, i quali sapevano bene che, per tirare il carro, dovevano aggiogare due buoi. Come altri proverbi sardi, anche questo non vale solo per ciò che nomina, ma diventa consiglio, che si estende a tante altre realtà della vita, ad iniziare dalla necessità di aiutarsi a vicenda in diversi lavori, che non si possono fare da soli. E, più di tutto, serve per ricordare a mariti e mogli, aggiogati a vita, che devono tirare insieme il carro della famiglia, sia per le cose materiali che per l’educazione dei figli, per la quale non basta esser insieme, ma devono essere anche concordi nei principi fondamentali della vita.

Nella Parola di Dio c’è un racconto che mi ha fatto pensare a questo proverbio. Il racconto è quello dell’invio dei 72 discepoli, mandati a due a due, da Gesù, ai luoghi dove lui doveva andare. Quei discepoli non tirano carro, ma, come i buoi, non hanno bagaglio che sia loro d’impiccio nel cammino. Né borsa, né sacca e né sandali ha detto Gesù di prender con sé. Essi devono andare insieme, senza alcuna cosa, disposti a compiere la missione che Gesù ha loro affidato. Non mancherà loro né cibo, né acqua. Però essi devono aver l’intento di annunciare dovunque la pace, guarire i malati e dire, a tutti, che il regno di Dio è vicino (cfr. Lc 10,1-9).