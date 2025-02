Chiavazza, interventi in arrivo: illuminazione, pulizia e manutenzione del verde

Illuminazione, taglio delle piante e pulizia del pozzetti sono alcune degli interventi che l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini si è annotato e che saranno presto messi in atto a Chiavazza, su segnalazione della cittadinanza.

"Nei giorni scorsi - spiega l'assessore Franceschini - sono andato a Chiavazza su richiesta di Don Remo in particolare che mi ha fatto presente alcune criticità del quartiere. Assieme siamo andati a vedere un pozzetto che dovrebbe essere pulito e sistemato e poi c'è l'illuminazione in piazza XXV Aprile, alcuni lampioni non funzionano. E sempre in piazza procederemo presto con il taglio del verde per rendere più ordinata la zona".