Prevenzione in Ayurveda, una conferenza gratuita a Città dell'Arte

In questo interessante evento che si terrà a Biella, giovedì 27 Febbraio alle ore 20.30, nello scenario di Fondazione Pistoletto in collaborazione con Let It Be, fulcro di unione tra cultura, inclusione sociale e il territorio biellese, ci si concentrerà su uno dei pilastri portanti di questa medicina millenaria: il mantenimento della salute attraverso la conoscenza dell'alimentazione e un adeguato approccio ai ritmi della natura, come aiuto nella prevenzione alle malattie.