Adunata degli Alpini: in arrivo il temporary store con gadget esclusivi

La 96ª Adunata degli Alpini si prepara a invadere la città piemontese con il suo carico di tradizione e spirito di corpo. Oltre agli eventi ufficiali, l’appuntamento sarà accompagnato da una linea esclusiva di gadget celebrativi, disponibili a partire dalla prima settimana di aprile.

A confermare l'attesa crescente per l’evento, una vetrina lungo via Italia ha già attirato l’attenzione con l’annuncio dell’apertura di un temporary store interamente dedicato all’Adunata. Il negozio, al civico 37 di via Italia, offrirà un’ampia selezione di articoli ufficiali dell’Adunata di maggio, oltre a prodotti legati ai tre storici marchi degli Alpini: Ana, 1919 e Smalp.

L’iniziativa è gestita dalla promotrice licenziataria del marchio e accompagnerà l’evento con un’apertura anticipata, restando attiva fino alla fine di maggio. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati che vorranno portarsi a casa un ricordo di questa grande manifestazione.