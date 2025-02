Pallanuoto, non basta il cuore: sconfitta per Dynamic con Milano

Appuntamento con la vittoria ancora rimandato per una buona ma discontinua Dynamic In Sport. Sabato 15 febbraio alla Rivetti contro la vice capolista Canottieri Milano è arrivata la quinta sconfitta su cinque nel campionato di serie C interregionale maschile. La squadra allenata da Remorini, Musso e Casanova si è arresa 12-13 essere stata avanti nei primi due tempi, pagando cara qualche disattenzione di troppo.

Migliori marcatori per il team di casa Raimondi e Barsanti con 3 reti a testa. Nulla è perduto comunque, il campionato è lungo e la squadra ha dimostrato di avere i mezzi per giocarsela alla pari contro ogni avversaria. La testa e il cuore sono già alla prossima sfida, in programma sabato 22 febbraio, ancora nell’acqua amica della Rivetti, contro Sestri, ferma a 1 punto in 5 partite giocate. Un’occasione d’oro, che Biella vorrà e dovrà sfruttare per regalarsi e regalare ai propri fantastici tifosi la prima gioia stagionale.

Tabellino

Dynamic In Sport Biella-Canottieri Milano 12-13 (4-2, 3-4, 2-5, 3-2).

Biella. Ferrero, Borsotti 1, Raise Stefano 2, Raimondi 3, Barsanti 3, Ciaravino, Molinatti, Raise Riccardo, Nicolo, Cialdella 2, Perotto, Brunago, Todaro, Fabbro 1.

La classifica. Arese 15, Milano 13, Busto 12, Varese 9, Andrea Doria* 9, La Spezia 7, Varese 3, Buccinasco 6, Sestri Levante 1, Bocconi* 0, Dynamic In Sport 0.