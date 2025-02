Arte, sport e montagna: Daniele Basso firma i trofei Ski World Cup Alta Badia Dolomites 2024 FOTO

“Un trofeo nel 2024 - spiega Basso – che offre alla modernità “gassosa” di Francesco Morace, lo sport ed i valori universali come solido appiglio a cui affidarsi per affrontare con fiducia il futuro e la vita. Il cerchio, anche in onore delle prossime olimpiadi invernali, diventa simbolo della pienezza della disciplina sportiva che unisce corpo e mente finalizzati al raggiungimento di un obiettivo, il nuovo record, superato il quale è l’intero genere umano che si evolve verso nuovi confini. Lo sci nella dimensione di sfida con sé stessi contro il tempo, senza scuse, diventa misura della nostra determinazione a crescere, imparare e lottare per il futuro che desideriamo”.

"Un’opportunità unica per me – commenta l’artista Daniele Basso – per vivere e condividere emozioni speciali sulle Dolomiti, luoghi a me cari fin dall’infanzia, custodi di emozioni profonde ancora oggi guida del mio agire. Ringrazio soprattutto Andy Varallo, nella duplice veste di presidente Comitato Ski World Cup Alta Badia e Dolomiti Superski, col quale abbiamo costruito progetti importanti e visionari, sempre fortemente orientati alla crescita di tutto il territorio, nel rispetto dei valori della montagna, dello sport e della tradizione delle Dolomiti”.