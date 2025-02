Paolo Furia Pd: "Franceschini chiarisca"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia può esprimere il suo dissenso nei confronti delle decisioni dei giudici anche se è triste che alcuni politici applaudano la magistratura solo quando la sentenza piace loro. Quando solo recentemente Matteo Salvini è stato assolto, la tifoseria antimagistrati si è zittita completamente. Se però, sulla questione della condanna di Delmastro, il segretario ha informazioni su: “gravi situazioni di commistione tra esponenti politici e malavitosi”, dovrebbe andare in Procura, e non fare un comunicato stampa. A quali politici si riferisce? Quali evidenze ha a disposizione? Franceschini riferisca e chiarisca. Comprendo il nervosismo, l’intolleranza, la voglia di comandare, l’insofferenza nei confronti di tutti coloro che non la pensano come loro, ma sarebbe bene che persino gli esponenti di Fratelli d’Italia si calmassero recuperando quel senso dello Stato di cui si riempiono la bocca mentre si permettono di insinuare accuse penali a mezzo stampa".