Giovani che si interessano al territorio, il Ricetto di Candelo visto da una studentessa biellese

Il mio nome é Greta, ho 17 anni e frequento il quarto anno del Liceo Linguistico G&Q. Sella di Biella. Sin da quando ero piccola ho sempre abitato a Candelo, un piccolo paese nella provincia di Biella con un grande patrimonio: il Ricetto.

Quest’ultimo é uno dei borghi più antichi d’Italia poiché venne costruito tra l’XIII e XIV secolo; venivano conservati i beni dei signori locali e serviva da riparo per la popolazione in caso di attacchi esterni. Quand’ero piccola non identificavo bene la struttura, non ne comprendevo appieno il significato, ed ero dell’idea che servisse solo per abbellire Candelo. Lì feci le mie prime uscite con i compagni di classe, inoltre ero solita a fare camminate intorno alle mura, senza rendermi conto della loro storia.

Come ho fatto a scoprire l’inestimabile valore del Ricetto di Candelo? Beh, semplice...Crescendo ho iniziato a interessarmi al passato del mio paese, cercando informazioni su Internet, chiedendo ai miei genitori e frequentando il posto in prima persona. Presto scoprii che si trattava di uno dei borghi più antichi d’Italia, e che oggi é meta di migliaia di turisti che ogni anno visitano il territorio biellese per esplorare il Ricetto. Ad incrementare il turismo sono i tanti eventi che vengono svolti all’interno delle mura: uno dei più gettonati é il Borgo di Babbo Natale.

Inoltre, ciò di cui sono piacevolmente stupita è il fatto che le zone circostanti al borgo sono in continuo cambiamento così da attirare l’attenzione di più turisti e per dar loro un’esperienza indimenticabile. Per concludere, invito soprattutto coloro che risiedono nel territorio ad approfondire la conoscenza del borgo, luogo ricco di storia medievale che dà la possibilità di entrare in contatto con l’antica urbanizzazione. Inoltre, per gli amanti delle esperienze culinarie, vengono organizzati eventi in cui si possono degustare prodotti e vini tipici del territorio direttamente all’interno delle mura, avendo così l’impressione di esser catapultati nel Medioevo!

Ma non é tutto. A coronare l’esperienza, é possibile ammirare il fantastico panorama da una piattaforma rialzata costruita di recente dal comune di Candelo...Non esitate a scoprite il Ricetto, parola di Greta!